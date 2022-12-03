Иностранцы и жители других регионов РФ могут получить в Мурманской области высокотехнологичную помощь

В Мурманской области четыре медучреждения оказывают высокотехнологичную помощь.
Фото: Иван Макеев
Жители других стран и регионов РФ могут получить в Мурманской области высокотехнологичную помощь при наличии российского гражданства и полиса ОМС. Об этом во время прямого эфира сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.
По его словам, список видов помощи за счет полиса расширяется.
- Пациент может выбрать, где делать операцию. Учреждение может быть в регионе, в Мурманской области, например, четыре учреждения, или в других субъектах. Пакет документов в электронном виде загружается на портал, можно отслеживать, как идет процесс, - отметил Дмитрий Панычев.
Проезд до медучреждения в другом регионе пациент оплачивает самостоятельно, если он не из льготной категории.
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