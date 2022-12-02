Жители Мурманска могут помочь городу стать Молодежной столицей России

Мероприятие пройдет в 15.00 у ТРЦ «Мурманск Молл». Добровольцы расскажут и покажут северянам, как можно поддержать столицу Заполярья. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманск - в числе городов, претендующих на звание Молодежной столицы России. В субботу, 3 декабря, волонтеры проведут акцию в поддержку города на всероссийском голосовании.

Мероприятие пройдет в 15.00 у ТРЦ «Мурманск Молл». Добровольцы расскажут и покажут северянам, как можно поддержать столицу Заполярья.

Также акция состоится 4 декабря, старт в 12.00.

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