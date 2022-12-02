Губернатор Андрей Чибис встретился с вице-премьером Дмитрием Чернышенко

Обсудили тему туризма, в особенности новых перспектив и туробъектов для Кировска. Фото: t.me/andrey_chibis

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел встречу с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Была затронута тема развития Мурманского арктического университета.

- В первую очередь речь шла об обновлении общежитий и учебных аудиторий. Договорились, что отработаем вместе варианты, чтобы этот процесс запустить как можно быстрее, - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Также стороны обсудили тему туризма, в особенности новых перспектив и туробъектов для Кировска.

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