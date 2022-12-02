В Мурманске началась регистрация на праздник «Сила Севера – в людях!»

Мероприятие состоится в Ледовом дворце 10 декабря. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске стартовала регистрация на итоговое событие года для волонтеров и молодежи региона – праздник «Сила Севера – в людях!». Мероприятие состоится в Ледовом дворце 10 декабря.

Событие объединит около 2 тысяч представителей активной молодежи, проявившей себя в творчестве, науке, проектной и патриотической деятельности, а также волонтеров из разных уголков Мурманской области.

- Гости праздника смогут пообщаться с друг с другом, посетить «пространство Добра» и интерактивные площадки с играми и активностями, сделать снимки на память или снять крутое видео в фотозоне. Также будет работать фудкорт, - сообщает комитет молодежной политики Мурманской области.

На празднике также выступят артисты тура «Хороша родная». Северяне услышат песни Виктории Дайнеко, групп «Корни», «Город 312» и «Любэ».

Пройти регистрацию можно на портале «Молодая Арктика» до 6 декабря. Количество мест ограничено.

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