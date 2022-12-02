Доклад студента МАГУ о переводе мемов занял первое место на международном конкурсе

Анастасия стала первой в конкурсе научных работ по аудиовизуальному переводу и второй в конкурсе письменного перевода с английского языка. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Студенты МАГУ с кафедры иностранных языков успешно выступили на XVI международной конференции «Перевод как фактор развития науки и техники в современном мире» в Нижнем Новгороде. Анастасия Макиевская и Станислав Красовский заняли там призовые места.

Анастасия стала первой в конкурсе научных работ по аудиовизуальному переводу и второй в конкурсе письменного перевода с английского языка. Доклад Станислава Красовского, посвященный сохранению юмористического эффекта при переводе мемов, занял первое место.

- Успехи наших студентов демонстрируют, что мы не зря приняли смелое решение открыть инновационную магистратуру по теме аудиовизуального перевода и медиадоступности, — отметила руководитель программы Елена Александрова. — Наши студенты еще в начале пути освоения этой непростой профессии, но уже уверенно обходят своих коллег в соответствующих знаниях и навыках.

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