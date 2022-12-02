Перепрыгнул через забор и бесплатно пообедал. В Мурманске молодой человек украл из магазина роллы

Желание вкусно и бесплатно пообедать довело мурманчанина до уголовного дела. Фото: Андрей АБРАМОВ

Желание вкусно и бесплатно пообедать довело мурманчанина до уголовного дела. Молодой человек украл из супермаркета роллы на сумму 500 рублей.

Как выяснили полицейские, северянин взял с полки роллы и попытался уйти, минуя кассы. Тут его заметил сотрудник магазина и потребовал вернуть продукт. Северянин вернулся обратно, якобы положить украденное, но голод взял свое.

- Улучив момент, когда работников магазина не было рядом, злоумышленник вышел из торговой точки вместе с неоплаченным товаром. Когда молодой человек уже выбегал на улицу, его попытались окликнуть, но тот перепрыгнул через забор и скрылся, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Безработного 20-летнего мурманчанина, ранее привлекавшегося к административной ответственности, задержали. Тот уточнил стражам порядка, что роллы успел съесть.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. С молодого человека взята подписка о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru