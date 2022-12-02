Житель Мурманска помог новой знакомой и остался без дорогих часов

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Фото: Антон ЗАБИРОВ

37-летний мурманчанин остался без дорогостоящих часов после знакомства с женщиной. Ущерб составил 23 тысячи рублей.

Как выяснили сотрудники полиции, мужчина познакомился с северянкой накануне вечером. Та обратилась к нему за помощью: ей нужно было срочно зарядить мобильный телефон. Мурманчанин решил помочь девушке и предложил ей пойти к нему домой, на что она согласилась.

- В один момент хозяин квартиры вышел из комнаты, а гостья заметила на полке комода дорогостоящие наручные часы и спрятала их в карман. Когда у женщины зарядился телефон, она ушла, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Безработную 34-летнюю мурманчанку, ранее неоднократно привлекавшуюся к уголовной ответственности за кражи, задержали. Она рассказала, что успела продать часы, а деньги потратила.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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