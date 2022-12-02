За оскорбительные посты о русских и высших должностных лицах РФ жителя Ревды приговорили к штрафу

Теперь северянин должен будет заплатить штраф в размере 15 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ловозерский районный суд вынес приговор жителю поселка Ревда, которого обвиняли по статье 20.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам национальности, языка, происхождения, совершенные публично...).

- Мужчина на личной странице «ВКонтакте» разместил нецензурную оскорбительную брань в адрес высших должностных лиц Российской Федерации, в связи с проведением специальной военной операциии, а также высказывания, негативно оценивающие лиц по признаку принадлежности к русской национальности и о преимуществе одной группы лиц перед другой по национальному признаку – украинцев перед русскими, - сообщили в пресс-службе суда.

Теперь северянин должен будет уплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.

Напомним: Ковдорский районный суд приговорил 64-летнюю жительницу Ковдора к штрафу в 30 тысяч рублей за посты в «Одноклассниках».

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