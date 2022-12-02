В Мурманской области членам преступной группы вынесли приговор за инсценировки ДТП

Приговор еще не вступил в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первомайский суд Мурманска вынес приговор шести членам преступной группы, которые с 2016 по 2019 годы занимались инсценировкой ДТП.

- Лично либо через формальных собственников автомобилей, задействованных в инсценировках, злоумышленники обращались в страховые компании, а затем и в суд, чтобы получить максимальный объем страхового возмещения, - сообщает объединенная пресс-служба судов Мурманской области.

Двоим участникам, принимавшим особо активную роль в совершении преступлений, суд назначил наказание в виде лишения свободы - на 4,5 года и 5,5 лет. Остальные члены группы получили наказания, не связанные с изоляцией от общества.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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