Медицинский психолог из Мурманска - инвалидам: «Не стоит замыкаться в себе и вести затворническую жизнь»

Давайте помнить, что инвалидность не является непреодолимым препятствием на пути к общению и социально активной жизни. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В мире более одного миллиарда человек имеет ту или иную форму инвалидности (что составляет примерно 15% населения мира), свыше 100 миллионов инвалидов - дети.

3 декабря ежегодно отмечается Международный день инвалидов - для привлечения внимания каждого из нас и всего общества в целом к проблемам людей с ограниченными возможностями, защиты их достоинства, прав и благополучия. Но при этом они не должны становиться объектом жалости.

Многие из них смогли добиться больших успехов в самых разных областях деятельности благодаря силе воли, характеру, выносливости и трудолюбию. В спорте примером для нас являются спортсмены-паралимпийцы, которые доказывают, что здоровый образ жизни позволяет преодолеть физические ограничения.

- Конечно, жизнь с инвалидностью вызывает много трудностей, особенно часто приходится встречаться с бытовыми неудобствами. Но не стоит замыкаться в себе и вести затворническую жизнь. Для людей с ограниченными возможностями сейчас существует достаточно много видов деятельности и вариантов интересных занятий. Нельзя опускать руки, необходимо психологически приспособиться к новым жизненным реалиям и оптимистически смотреть в будущее. Важно не воспринимать инвалидность как приговор, следует переосмыслить и принять новый этап жизни, - ответила специалист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики медицинский психолог Екатерина Дмитриева.

Окружающим людям нужно быть внимательными и при необходимости предложить свою помощь, ведь далеко не все общественные места и придомовые территории приспособлены для свободного перемещения людей с инвалидностью.

Давайте помнить, что инвалидность не является непреодолимым препятствием на пути к общению и социально активной жизни.

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