Жителям Мурманской области рассказали, как можно потратить федеральный и региональный маткапиталы

Министр Сергей Мякишев отметил, что в Мурманской области есть и региональная выплата при рождении третьего и последующих детей. Фото: Анастасия Осипова

Министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев вместе с управляющим региональным отделением ПФР Вадимом Корновым в прямом эфире рассказали о материнском капитале и мерах поддержки, которые действуют в регионе для семей с детьми.

Так, сертификат на получение федерального маткапитала в размере 524 тысяч рублей вручается маме за рождение первого ребенка. Он автоматически загружается в личный кабинет на портале «Госуслуг».

К слову, с ноября процедура оплаты образования детей средствами маткапитала стала проще. Теперь родителям не нужно предоставлять в ПФР договор об оказании образовательных услуг – направлять деньги можно в онлайн, достаточно подать заявление. Также с 2022 года маткапиталом можно оплатить услуги частных детских садов, развивающих центров и репетиторов.

Министр Сергей Мякишев отметил, что в Мурманской области есть и региональная выплата при рождении третьего и последующих детей. Ее размер составляет 141,6 тысяч рублей. Потратить региональную выплату, в отличие от федерального маткапитала, можно не только на жилье, но и оплату детской коляски, мебели или ремонт в квартире.

Напомним: в Мурманской области размер материнского капитала в 2023 году составит 590 тысяч рублей.

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