Жителей Печенгского округа предупреждают о стрельбах на полигонах Северного флота

Жителей и гостей Печенгского округа предупреждают о тактических учениях и занятиях с боевой стрельбой. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителей и гостей Печенгского округа предупреждают о тактических учениях и занятиях с боевой стрельбой. С 1 декабря они проходят на полигонах вблизи Верхнего Луостари, озера Чапр и Корзуново, поселка 19 километр.

- В целях предотвращения несчастных случаев, связанных с несанкционированным нахождением местных жителей на территории полигона в период проведения учений, запрещено посещать указанные территории, - сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Печенгского округа.

Напомним: Северный флот опубликовал кадры с боевым слаживанием военнослужащих. В суровых условиях Севера мотострелки тренируются вместе с танковыми подразделениями, отрабатывая тактику ведения боя в наступлении.

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