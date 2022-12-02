Запущены новые спецпроекты по киберграмотности россиян

Исследование уровня киберграмотности россиян, проведенное Минцифры, показало, что уровень осведомленности отечественных пользователей о киберугрозах находится на недостаточно высоком уровне. Фото: ПАО Ростелеком

Минцифры России совместно с СПбГУТ и «РТК-Солар» (входит в группу ПАО «Ростелеком») запустили три спецпроекта для повышения информированности граждан, в том числе детей и подростков, о безопасном поведении в интернете и привлечения их внимания к вопросам кибербезопасности.

Исследование уровня киберграмотности россиян, проведенное Минцифры, показало, что уровень осведомленности отечественных пользователей о киберугрозах находится на недостаточно высоком уровне. При этом, согласно опросу, за последний год россияне чаще всего сталкивались как раз с телефонным мошенничеством и фишинговыми письмами. Новые спецпроекты позволят популяризировать тему кибербезопасности и с помощью вовлекающих форматов обучить пользователей необходимым навыкам кибергигиены.

Первый спецпроект получил название «Выучи свою роль». Он демонстрирует, как правильно себя вести, когда мошенники разыгрывают по телефону свой спектакль. В проекте рассказывается, на какие эмоции давят злоумышленники, чтобы обмануть потенциальную жертву, и какие реплики они при этом используют. Также на странице проекта можно проверить полученные навыки, пообщавшись с чат-ботом, который имитирует мошенническую схему. Кроме этого, здесь есть краткие памятки, которые не позволят стать жертвой обмана телефонных преступников. Их можно скачать или распечатать, чтобы они всегда были под рукой.

Второй спецпроект называется «Прокачай скилл защиты». Он предназначен для юных геймеров и рассказывает о том, как не лишиться своего игрового аккаунта и не получить вредоносное ПО вместо дополнения к игре. Для этого нужно соблюдать ряд правил кибергигиены, выучить которые не менее важно, чем прокачать своего персонажа в компьютерной игре.

Третий спецпроект – «Подготовка к известности» – адресован детям и подросткам, которые активно следят за блогерами и сами мечтают стать инфлюенсерами. Главная ценность каждого популярного блогера – его аккаунт. Для подготовки к будущей известности надо выучить правила кибербезопасности на примере защиты аккаунтов. Чтобы подростки лучше усвоили полезную информацию, в рамках проекта были запущены интеграции с популярными блогерами: снято девять роликов для VK и два – для YouTube.

Напомним: в октябре 2022 года уже были запущены первые три спецпроекта для повышения информированности граждан о киберугрозах – «Кибербуллинг», «Сложные несложные пароли» и «КиберЗОЖ».

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