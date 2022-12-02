На «Снежинке» в Мурманске появится уникальный каток

Спорткомплекс «Снежинка» (КП-2) в Мурманске развивают в новом направлении. Фото: Совет депутатов города Мурманска

Спорткомплекс «Снежинка» (КП-2) в Мурманске развивают в новом направлении. Так, впервые на нем сделают уникальный каток - его обустроят на ручье, поэтому он будет в виде ледяной дорожки. Ранее в городе такие объекты не создавали.

- Будет установлено более 30 опор освещения, основания которых по особой технологии монтируются прямо в ледяной покров. Для создания ровного покрытия катка мы используем необычное техническое решение – вода через погружной гидронасос подается на поверхность и через специальный шланг распыляется по всей площади катания. Это позволит получить однородную структуру льда, необходимую для катания, - сообщила депутат Совета депутатов города Мурманска, директор муниципального учреждения «Стратегия» Ирина Андреева.

Открытие катка состоится до конца года, вход на него будет бесплатным.

Напомним: на «Снежинке» появятся отдельные трассы для лыжников, собачников и просто любителей погулять.

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