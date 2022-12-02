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НовостиОбщество2 декабря 2022 10:52

Мать троих детей из Мурманска проведет восемь лет в колонии

В пьяном угаре женщина убила сожителя
Ника СВЕТЛОВА
Ленинский районный суд Мурманска вынес приговор матери троих детей по статье об убийстве.

Ленинский районный суд Мурманска вынес приговор матери троих детей по статье об убийстве.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Ленинский районный суд Мурманска вынес приговор матери троих детей по статье об убийстве.

В ноябре прошлого года северянка выпивала с отцом своего младшего ребенка. Сожители поссорились, и женщина пошла на кухню за ножом.

- Затем она вернулась в комнату и ударила мужчину в грудь. Нож задел сердце, северянин умер на месте. После подсудимая вину не признавала, не отрицала, что нанесла своему сожителю ножевое ранение, но сообщила, что убивать его не хотела, нож взяла, чтобы напугать, - сообщили в пресс-службе Ленинского суда.

По его решению, мурманчанка проведет восемь лет в исправительной колонии общего режима.

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