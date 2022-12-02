Мобильная ярмарка «Наша рыба» 10 декабря приедет в Мончегорск

В Мончегорск 10 декабря приедет ярмарка «Наша рыба». Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мончегорск 10 декабря приедет ярмарка «Наша рыба».

Северяне смогут купить охлажденную, замороженную, копченую рыбу и морепродукты по ценам на 25-30% ниже рыночных, сообщает «Мурманконгресс».

Торговля с фудтраков в Мончегорске будет вестись с 11.00 до 18.00 вблизи дома №32а на проспекте Металлургов.

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