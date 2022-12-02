Мобильная ярмарка «Наша рыба» 10 декабря приедет в Мончегорск

В Мончегорск 10 декабря приедет ярмарка «Наша рыба».
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мончегорск 10 декабря приедет ярмарка «Наша рыба».
Северяне смогут купить охлажденную, замороженную, копченую рыбу и морепродукты по ценам на 25-30% ниже рыночных, сообщает «Мурманконгресс».
Торговля с фудтраков в Мончегорске будет вестись с 11.00 до 18.00 вблизи дома №32а на проспекте Металлургов.
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