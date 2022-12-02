Сотрудники ГИБДД ищут очевидцев смертельной аварии под Пушным с загоревшимися автомобилями

25 ноября в районе Пушного произошло страшное ДТП, которое унесло жизни двух водителей. Фото: vk.com/vladimir_komagin

25 ноября в районе Пушного произошло страшное ДТП, которое унесло жизни двух водителей.

Напомним: на 1343 километре автодороги Р-21 «Кола» лоб в лоб столкнулись Daewoo Nexia и Hyundai Creta, после чего обе машины загорелись. Пострадавших пассажиров одной из иномарок спасли неравнодушные северяне.

Сотрудники ГИБДД ищут очевидцев аварии.

- Просьба свидетелей происшествия, а также лиц, располагающих какой-либо информацией о данном ДТП, в том числе и видеозаписями, позвонить в СО ОМВД России по Кольскому району по телефону: 8 952-298-59-59, - сообщили в УМВД региона.

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