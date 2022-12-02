Обогатился на два миллиона рублей. Пенсионер из Североморска 17 лет получал незаконную надбавку к пенсии

Уголовное дело направлено в Североморский районный суд. Экс-военнослужащему грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Североморске будут судить 73-летнего пенсионера, который обвиняется в мошенничестве при получении выплат (по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Мужчина долгие годы незаконно получал прибавку к пенсии.

- Согласно материалам уголовного дела, в 1999 году северянин был уволен с военной службы. Ему назначили пенсию за выслугу лет с применением районного коэффициента 1,4, условием получения которой является проживание в районах Крайнего Севера. Однако мужчина уехал в Калининградскую область, где указанный коэффициент не применяется, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

С 2004-го по 2021 год пенсионер незаконно получил более двух миллионов рублей, причинив бюджету РФ имущественный ущерб в особо крупном размере.

Уголовное дело направлено в Североморский районный суд. Экс-военнослужащему грозит до 10 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru