Самую мощную за Полярным кругом Кольскую ВЭС ввели в промышленную эксплуатацию

Вырабатываемая электроэнергия будет поступать на оптовый рынок. Фото: Антон ЗАБИРОВ

1 декабря в промышленную эксплуатацию ввели самый мощный ветропарк за Полярным кругом - Кольскую ВЭС: заработала первая очередь мощностью 170 МВт. Вырабатываемая электроэнергия будет поступать на оптовый рынок.

- Кольская ВЭС сможет вырабатывать порядка 750 ГВтч в год, что позволит сократить выбросы около 600 000 тонн СО2 в год. В соответствии требованиями на ВЭС установлено преимущественно локализованное российское оборудование. Оборудование ветропарка разработано с учетом специфики работы при крайне низких температурах, - сообщили в министерстве информационной политики Мурманской области по информации пресс-службы ПАО «Энел Россия».

Конструировали установки так, чтобы они могли работать при низких температурах. Специальная система обнаруживает обледенение.

Вторая очередь ветропарка должна заработать в первом квартале 2023 года. Тестовый пуск на ВЭС состоялся в конце октября. На площади в 257 гектаров установили 57 турбин.

Напомним: в конце ноября Главгосэкспертиза выдала положительное заключение проекту малой ГЭС в Мурманской области. Ее планируют построить на реке Паз.

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