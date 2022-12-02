Из Мурманской области отправили в Арабские Эмираты первую партию икры морского ежа

Всего в ОАЭ отправили два килограмма икры. Фото: vk.com/rshn10

27 ноября из Мурманской области в Объединенные Арабские Эмираты ушла первая партия охлажденной икры морского ежа. Этот продукт высоко ценится на внешнем и внутреннем рынках. Всего в ОАЭ отправили два килограмма икры.

- Перед отправкой продукцию подвергли лабораторным исследованиям на показатели качества и безопасности, также был проведен документарный и физический контроль. После проверки установлено, что икра морского ежа соответствует требованиям ОАЭ, - сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Напомним: ранее первую партию живых морских ежей отправили из Заполярья в Казахстан.

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