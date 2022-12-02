В Хибинах открывает горнолыжный сезон комплекс «Кукисвумчорр»

К слову, цены на услуги сохранили на уровне прошлого сезона.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В ноябре в Кировске открылся горнолыжный сезон на «Большом Вудъявре». Следом за ним сезон катаний объявил комплекс «Кукисвумчорр». Склоны будут доступны для любителей зимних видов спорта с 3 декабря.
- С 11.00 до 18.00 для катания подготовлены трассы 1.1,1.2, 4, 4,1. Катание вне подготовленных трасс не рекомендуется из-за отсутствия достаточного снега для занятия фрирайдом, - сообщили в горнолыжном комплексе.
К слову, цены на услуги сохранили на уровне прошлого сезона.
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