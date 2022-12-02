Командующий Северным флотом поздравил военнослужащих с началом нового учебного года

1 декабря на Северном флоте поздравили военнослужащих с началом нового учебного года. Фото: Пресс-служба Северного флота

1 декабря на Северном флоте поздравили военнослужащих с началом нового учебного года. Командующий адмирал Александр Моисеев выступил перед личным составом соединений надводных кораблей.

- Северный флот был, есть и будет гарантом безопасности нашего государства на Севере нашей страны, обеспечения стабильности в регионе и Арктике, а наличие и готовность группировки ракетных подводных лодок стратегического назначения – основы морских стратегических ядерных сил – гарантом глобальной безопасности в мире, - подчеркнул адмирал.

Александр Моисеев в своем выступлении также особо отметил самоотверженность, отвагу и героизм тех военнослужащих Северного флота, кто принимает участие в спецоперации. Он заявил, что в новом учебном году главными будут задачи по обеспечению боеготовности и боеспособности войск, непосредственно принимающих участие в СВО, решать задачи по предназначению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru