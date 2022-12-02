Жители Мурманской области хотят получать зарплату не менее 55 тысяч рублей

Мурманская область по этому показателю находится на 14-м месте в списке. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Специалисты рекрутинга посчитали зарплатные ожидания у жителей разных регионов России. Так, Мурманская область по этому показателю находится на 14-м месте в списке: северяне хотят получать не менее 55 тысяч рублей в месяц.

- Уровень зарплатных ожиданий напрямую зависит от профессиональной принадлежности соискателя. Так, наиболее высокие запросы в Мурманской области наблюдаются у соискателей из сфер «Высший менеджмент» (76 522 рубля), «Добыча сырья» (72 250 рублей), «Строительство, недвижимость» (72 000 рублей), «Инсталляция и сервис» (71 958 рублей), - сообщили эксперты hh.ru.

Самые высокие ожидания о зарплате - в Чукотской АО (92 230 рублей).

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