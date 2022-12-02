Лежал под горой мусора. В Ловозере щенка выкинули в завязанном пакете

Щенка выкинули в мусорном пакете. Фото: vk.com/lovozerie

Об очередном случае жестокого обращения с животными рассказали северяне. На одной из мусорных площадок в Ловозеро местные жители обнаружили щенка возрастом примерно 1-2 месяца.

- Щенок был в завязанном пакете с мусором под большим количеством других пакетов. Малыш сейчас в теплом месте, - сообщили в группе «Ловозерцы» (16+).

Для крохи сейчас ищут новый дом.

Напомним: жители Териберки жалуются на загоняющих к берегу китов капитанов судов.

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