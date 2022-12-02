Цены на картофель, морковь и баранину выросли в Мурманской области

Больше всего в Мурманской области подорожала картошка. Фото: Елена АРАКЕЛЯН

В Мурманской области изменились цена на социально значимые продуктовые товары.

За неделю лидером по удорожанию стал картофель (+6%) следом идут морковь, баранина, подсолнечное масло, питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности.

- Снизились цены на куриные яйца (на 2,6%), охлажденные и мороженые куры (на 0,8%), - сообщили в Мурманскстате.

Напомним: в Мурманской области изменятся цены за проезд в общественном транспорте.

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