Из-за открытия главной елки в Мурманске перекроют центр города

Главную елку Мурманска откроют 10 декабря. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

10 декабря в 15.00 состоится церемония зажжения огней на главной елке в Мурманске. Как сообщили в администрации столицы Заполярья, на время праздника будет частично перекрыт центр города.

Так, проехать нельзя будет по улицам Ленинградской (с полуночи до 18.00) и Воровского (с 14.00 до 17.00), на площади перед «Меридианом». На этих же участках будет ограничена парковка и остановка.

Подробный график перекрытий можно посмотреть здесь.

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