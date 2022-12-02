Из-за открытия главной елки в Мурманске перекроют центр города

Главную елку Мурманска откроют 10 декабря.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
10 декабря в 15.00 состоится церемония зажжения огней на главной елке в Мурманске. Как сообщили в администрации столицы Заполярья, на время праздника будет частично перекрыт центр города.
Так, проехать нельзя будет по улицам Ленинградской (с полуночи до 18.00) и Воровского (с 14.00 до 17.00), на площади перед «Меридианом». На этих же участках будет ограничена парковка и остановка.
Подробный график перекрытий можно посмотреть здесь.
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