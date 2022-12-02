За месяц в Мурманской области пострадали в ДТП 70 человек

В ноябре восемь человек погибли в ДТП в Мурманской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ноябрь в Мурманской области выдался аварийным. Как сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ региона, с 1 по 30 ноября в Заполярье произошло 65 ДТП, последствия которых ликвидировали пожарно-спасательные подразделения.

- Всего в ДТП пострадали 70 человек, 8 человек погибли, - отметили в ведомстве.

В двух авариях автомобили загорелись. Напомним: одна из них произошла под Шонгуем - пострадали два водителя. Другое ДТП случилось в районе Пушного и унесло жизнь двух автомобилистов.

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