В Мурманской области модернизируют котельные

После оценки эффекта новая система будет установлена и на других котельных. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Мурманской области на котельных АО «Мурманэнергосбыт» модернизируют систему контроля и учета расхода топлива. Пилотным проектом стала котельная в Мурмашах, которая дает тепло 23 жилым домам, поликлинике, школе и двум детским садам.

Как сообщает минэнерго и ЖКХ региона, система автоматического мониторинга позволит установить оптимальный режим работы котлов и сэкономить топлива без потери качества теплоснабжения.

- Расходомеры мазута на котлах, уровнемеры в резервуарах с топливом, специальные влагомеры и газоанализаторы были изготовлены отечественными заводами по индивидуальному заказу заполярных теплоэнергетиков, - сообщили в министерстве.

Стоимость проекта составила более 8 миллионов рублей. После оценки эффекта новая система будет внедрена и на других котельных.

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