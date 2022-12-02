В Мурманске появятся еще семь теплых остановок до конца 2022 года

Осенью в Мурманске начали заменять обычные остановочные комплексы на теплые. Фото: Александра Михова / АиФ на Мурмане

Осенью в Мурманске начали заменять обычные остановочные комплексы на теплые. До конца года в городе установят еще семь остановок с инфракрасными обогревателями.

- По информации управления дорожного хозяйства, на данный момент установлено 13 павильонов, выполняются работы по подключению. Оставшиеся семь планируется установить и запустить в эксплуатацию в декабре, - сообщили «АиФ-Мурманск» в администрации областного центра.

Остановки также оборудованы встроенными светильниками, USB-модулями для зарядки телефонов, камерами видеонаблюдения, а также табло с онлайн-расписанием движения общественного транспорта.

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