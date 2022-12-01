Мужчина из Мурманска взял в кредит 2 миллиона рублей и перевел все деньги мошенникам

55-летний мурманчанин стал жертвой телефонных мошенников. Фото: Антон ЗАБИРОВ

55-летний мурманчанин стал жертвой телефонных мошенников. Мужчине позвонили и сообщили, что на его имя якобы кто-то пытается оформить кредит и нужно обогнать «злоумышленников».

- Лжесотрудник банка настоятельно порекомендовал оформить новую заявку на кредит ради сохранения денег, а затем перевести средства на более «безопасный» счет. Северянин поверил абоненту и перевел два миллиона рублей на расчетный счет, продиктованный аферистами. После этого телефон, с которого ему звонили, оказался недоступен, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Мошенникам грозит до шести лет лишения свободы.

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