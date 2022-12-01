В Мурманске презентуют новую книгу саамских сказок

В новое издание вошли произведения из сборников «Семилетний стрелок из лука», «Невеста Солнца». Фото: vk.com/murmannauchka

В Мурманской областной научной библиотеке пройдет презентация книги «Саамские сказки Кольской Лапландии». В новое издание вошли произведения из сборников «Семилетний стрелок из лука», «Невеста Солнца» и пять сказок, опубликованных впервые. В основу легли труды видных этнографов, изучавших народ саами в прошлых веках.

- Автором-составителем книги стала Евгения Яковлевна Пация - этнограф, литератор, одна из создателей Музея-архива истории изучения и освоения Европейского Севера России. На встрече будут присутствовать автор книги, а также все, кто принимал деятельное участие в ее издании, - сообщили в библиотеке.

Мероприятие состоится 2 декабря в 18.00, зал «Русская Арктика».

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