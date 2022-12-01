Кольская АЭС на 10,6% увеличила выработку электроэнергии в ноябре

Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции - 0,07 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона. Фото: Кольская АЭС

Самая северная АЭС в Европе в ноябре текущего года выдала в Единую энергетическую систему страны 983,7 млн кВтч электроэнергии, что на 10,6% превышает объем выработки за аналогичный период прошлого года.

С начала года Кольская АЭС выработала 9,3 млрд кВтч электроэнергии. Такой объем выработанной электроэнергии позволил предотвратить выбросы парниковых газов в атмосферный воздух в объеме свыше 4,6 млн тонн эквивалента СО2.

В настоящее время в работе находятся все 4 энергоблока. Диспетчерский график нагрузки станции составляет 1470 МВт.

Кольская АЭС работает в экстремальных условиях Заполярья и снабжает электрической энергией большую часть крупного индустриально-хозяйственного комплекса Мурманской области и такие города, как Мурманск, Апатиты, Мончегорск, Оленегорск, Кандалакша, а также северную часть Карелии.

Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции - 0,07 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона.

Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

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