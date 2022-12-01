В Мурманской области победители Национального чемпионата «Абилимпикс» получат денежные награды

Церемония награждения состоится 2 декабря. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске пройдет церемония награждения победителей Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс». Лучшим из лучших вручат денежные призы.

- Команда Мурманской области получила по основным компетенциям «серебро» в трех номинациях: «Резьба по дереву», «Инженерный дизайн» и «Массажист». Даниил Беликов, Максимилиан Гримач и Виктор Ивлев получат сертификаты на сумму 75 тысяч рублей, которые можно потратить на дополнительное образование или на покупку специализированных технических средств реабилитации, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Также школьница из Мурманской области Алина Чудик завоевала второе место в номинации «Медицинский и социальный уход». Она тоже получит 75 тысяч рублей. И по 50 тысяч рублей получат все четыре наставника ребят.

Церемония награждения состоится 2 декабря.

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