«Зажимают между кораблей и пугают». Киты у побережья Териберки оказались в опасности

Северяне бьют тревогу: поведение некоторых наших земляков создает угрозу для китов.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Териберке сейчас настало удивительное время - к побережью подошли киты. И местные жители с туристами уже делятся кадрами, как огромные красивые животные подходят так близко к судам, что их можно рассмотреть.
При этом северяне бьют тревогу: поведение некоторых наших земляков создает угрозу для китов.
- Тревожные сигналы приходят от подписчиков. Уже не первый раз фиксируются случаи, когда во время морской прогулки капитаны некоторых судов загоняют китов к берегу, окружают их и не дают уйти. Скоро с такой «фотоохотой» киты могут уйти из Териберки, - сообщает паблик «"Моя Териберка" | интернет-газета» (12+).
По словам местных жителей, некоторые суда загоняют китов между судами и зажимают, чтобы туристы могли рассмотреть их поближе. Но это - большой стресс для животных.
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