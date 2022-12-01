«Зажимают между кораблей и пугают». Киты у побережья Териберки оказались в опасности

Северяне бьют тревогу: поведение некоторых наших земляков создает угрозу для китов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Териберке сейчас настало удивительное время - к побережью подошли киты. И местные жители с туристами уже делятся кадрами, как огромные красивые животные подходят так близко к судам, что их можно рассмотреть.

При этом северяне бьют тревогу: поведение некоторых наших земляков создает угрозу для китов.

- Тревожные сигналы приходят от подписчиков. Уже не первый раз фиксируются случаи, когда во время морской прогулки капитаны некоторых судов загоняют китов к берегу, окружают их и не дают уйти. Скоро с такой «фотоохотой» киты могут уйти из Териберки, - сообщает паблик «"Моя Териберка" | интернет-газета» (12+).

По словам местных жителей, некоторые суда загоняют китов между судами и зажимают, чтобы туристы могли рассмотреть их поближе. Но это - большой стресс для животных.

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