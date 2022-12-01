В Москве пройдет презентация книги о путешествии на Кольский полуостров

Ярмарка проводится в Москве с 1 по 5 декабря. Фото: vk.com/varvaracomics

В Москве на международной ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction презентуют книгу «Путешествие на Кольский. Дневник путешественника по России в рисунках». Автором нового травелога о Заполярье стала Варвара Леднева.

- Творческая встреча с автором состоится 4 декабря с 13.00 до 13.45 в Гостином Дворе по адресу: улица Ильинка, дом 4, площадка «Литературное кафе», - сообщает комитет по туризму Мурманской области.

Ярмарка проводится в Москве с 1 по 5 декабря. Ознакомиться с полной программой мероприятий и купить билет можно на официальном сайте мероприятия.

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