Пенсионерку из Ковдора оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ

В сети ковдорчанка критиковала спецоперацию и резко высказывалась в адрес российских военных. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ковдорский районный суд приговорил 64-летнюю жительницу Ковдора к штрафу в 30 тысяч рублей за посты в «Одноклассниках». Как сообщили в пресс-службе суда, северянку обвиняли по 1 статьи 20.3.3. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

В сети ковдорчанка критиковала спецоперацию и резко высказывалась в адрес российских военных.

- Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции в установленный законом срок, - уточнили в суде.

Ранее Первомайский суд Мурманска вынес приговор жителю областного центра, которого обвиняли по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru