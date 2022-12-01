Андрей Чибис про Апатиты: У населения общее впечатление и эмоции от того, как меняется город, позитивное

По его словам, поддержка города со стороны областного бюджета будет продолжаться. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

На этой неделе в Апатитах состоялось выездное заседание правительства Мурманской области. Как отметил глава региона Андрей Чибис, за последние годы инвестиции в развитие города выросли в 1,7 раза: с 1,3 миллиарда рублей в 2018 году до 2,3 миллиарда рублей в 2022-м.

- Я пообщался сегодня с жителями и хочу отметить, что у населения общее впечатление и эмоции от того, как меняется город, позитивное, - сообщил Андрей Чибис.

По его словам, поддержка города со стороны областного бюджета будет продолжаться.

Напомним: до 2032 года в Мурманскую область инвестируют 1,1 триллиона рублей. В регионе планируют создать 40 000 новых рабочих мест.

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