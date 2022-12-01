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НовостиОбщество1 декабря 2022 10:13

Мурманское УФАС оштрафовало РЖД на 1,2 миллиона рублей из-за апатитских дачников

Земельные участки северян вовремя не присоединили к электрическим сетям
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Общая сумма назначенных штрафов составила 1,2 миллиона рублей.

Общая сумма назначенных штрафов составила 1,2 миллиона рублей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мурманское УФАС России привлекло к административной ответственности ОАО «РЖД». Компания нарушила права северян из дачного кооператива «Лебединый», что находится в Апатитах.

22 ноября «РЖД» оштрафовали за нарушение сроков технологического присоединения земельных участков дачников к электрическим сетям. Присоединение объектов должны были завершить в декабре 2021 года, однако этого так и не было сделано.

Общая сумма назначенных штрафов составила 1,2 миллиона рублей.

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