Сотрудники ГИБДД ищут очевидцев смертельного ДТП на промплощадке рудника Умбозеро

Госавтоинспекторы ищут очевидцев смертельной аварии, которая случилась 25 мая в Ревде. Фото: Иван МАКЕЕВ

Госавтоинспекторы ищут очевидцев смертельной аварии, которая случилась 25 мая в Ревде. Около 17.05 на промплощадке рудника Умбозеро водитель Renault Logan наехал на велосипедистку. Женщина скончалась на месте происшествия.

- Просьба очевидцев ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией о данной аварии позвонить по телефонам: 8 (81538) 43-102; 8 921-160-40-74, - сообщили в УГИБДД региона.

Напомним: вечером 29 ноября на первом километре дороги Кола-Лотта произошла смертельная авария с участием тремя машин. Сначала столкнулись Chevrolet Niva и Volkswagen, затем с Volkswagen столкнулся ГАЗ.

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