На дорогах Мурманской области установят новые камеры видеофиксации нарушений ПДД

В Мурманской области до конца 2022 года появятся новые камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области до конца 2022 года появятся новые камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает минтранс региона.

Так, компексы планируется установить на следующих автодорогах: улица Ломоносова и проспект Ленина в Мурманске, Мишуково – Снежногорск (36 - 38 километры), автоподъезд к Оленегорску (первый километр), автоподъезд к Кильдинстрою, автоподъезд к Апатитам (нулевой км), объездная дорога Апатит (первый километр), Заполярный - Сальмиярви (24 километр), автоподъезд к Полярным Зорям, Умба-Кандалакша (108 километр).

- Камеры позволят достичь показателя нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и принять дополнительные меры по пресечению правонарушений, - отметили в министерстве.

Напомним: эффективность уборки дорог в Мурманске от пыли и песка повысят до 95%. Для этого Управление дорожного хозяйства получит 22 новые спецмашины.

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