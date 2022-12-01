Жителям Мурманской области рассказали, почему важно знать свой ВИЧ-статус

Первые проявления ВИЧ часто игнорируются в силу своей невысокой выраженности или схожести с «безобидными» болезнями. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ВИЧ-инфекция отличается коварством, ведь на протяжении многих лет она может не давать знать о себе, и бывает достаточно сложно установить момент заражения.

Как и любой патоген, попадающий в организм, ВИЧ активно проходит через стадию инкубации, - промежуток времени, который лежит между заражением и появлением первых симптомов. В это время вирусные частицы активно размножаются в организме. Как отмечают врачи, инкубация может длиться до полугода, а порой и дольше.

Врач по медицинской профилактике Юлия Смирнова поясняет:

Первые проявления ВИЧ часто игнорируются в силу своей невысокой выраженности или схожести с «безобидными» болезнями. Пациента не тревожат никакие симптомы, потому что нет изменений в общем состоянии. Если иммунитет достаточно сильный, то тйревожные звоночки появятся позже.

Врач-эпидемиолог Центра СПИД Оксана Квитко рассказывает:

Тревога должна появиться, когда невозможно установить причину своего плохого самочувствия. Первая фаза развития заболевания носит название острой инфекции. На приеме пациент предъявляет жалобы на ухудшение общего состояния, и что у него держится температура в течение двух и более недель, увеличились в размерах лимфатические узлы. Кроме того, у многих, как при ангине, поражаются миндалины, и на кожном покрове может появляться мелкая сыпь, которая не чешется. Также могут появиться расстройства в работе кишечника. Данные симптомы сохраняются от 2 дней до нескольких месяцев.

Если человек проигнорировал все вышеупомянутые признаки, то на смену острой стадии приходит время бессимптомного носительства. Вот, в чем коварство вируса иммунодефицита! Дело в том, что бессимптомное носительство может длиться до 5 лет и более.

При этом в организме ничего не подозревающего человека вирус процветает, и он, являясь источником ВИЧ-инфекции, передает вирус при сексуальных контактах.

Во время бессимптомного носительства вирус иммунодефицита возможно обнаружить в крови, так как вырабатываются антитела к нему.

Надеемся, мы убедили вас, что необходимо задуматься и сдать тест на ВИЧ-инфекцию.

Зная свой ВИЧ-статус, мы уверены в завтрашнем дне!

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