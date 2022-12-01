Приехавшего в командировку мужчину обокрали в мурманской гостинице

Мужчину обокрал новый знакомый, с которым он познакомился на улице и пригласил выпить в номер гостиницы.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
30-летний житель Верхней Пышмы, который приехал в Мурманск в командировку, остался без денег и телефона. Мужчину обокрал новый знакомый, с которым он познакомился на улице и пригласил выпить в номер гостиницы.
- После застолья мужчина не заметил, как заснул. Проснувшись, обнаружил, что приятель пропал, а вместе с ним и мобильный телефон, наушники, куртка, банковская карточка приезжего. Материальный ущерб составил около 50 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.
30-летнего мурманчанина, ранее привлекавшийся к административной ответственности, задержали. Тот успел продать вещи случайным знакомым, а вырученные деньги потратил.
В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. С мужчины взята подписка о невыезде.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru