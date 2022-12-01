В Мурманской области все больше северян заболевает ОРВИ

От гриппа в регионе сделали прививку 196 102 человека. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Мурманской области продолжается рост заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

- Наблюдается превышение недельного эпидпорога во всех возрастных группах и рост темпа регистрации. Согласно данным лабораторного вирусологического мониторинга, в структуре положительных находок основная доля принадлежит вирусам гриппа АН1N1, - сообщили в ведомстве.

От гриппа в регионе сделали прививку 196 102 человека.

Напомним: в Мурманской области зафиксировали 11 случаев свиного гриппа.

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