Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 декабря 2022 8:25

В Мурманскую область за десятилетие инвестируют 1,1 триллиона рублей

Отчисления в бюджеты всех уровней составят 442 миллиарда рублей
Ника СВЕТЛОВА
Налоговые отчисления в бюджеты разных уровней составят 442 миллиарда рублей.

Налоговые отчисления в бюджеты разных уровней составят 442 миллиарда рублей.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

До 2032 года в Мурманской области ожидают инвестиции в размере 1,1 триллиона рублей в рамках реализации 265 проектов.

- Больше половины — это проекты, относящиеся к малому и среднему бизнесу. Инвестиции охватывают практически все ключевые сферы экономики региона. При этом максимальное количество проектов реализуется в туристической отрасли. А самые капиталоемкие проекты относятся к сфере транспорта и горнодобывающей отрасли, - сообщила вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Налоговые отчисления в бюджеты разных уровней составят 442 миллиарда рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru