В Мурманскую область за десятилетие инвестируют 1,1 триллиона рублей

Налоговые отчисления в бюджеты разных уровней составят 442 миллиарда рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

До 2032 года в Мурманской области ожидают инвестиции в размере 1,1 триллиона рублей в рамках реализации 265 проектов.

- Больше половины — это проекты, относящиеся к малому и среднему бизнесу. Инвестиции охватывают практически все ключевые сферы экономики региона. При этом максимальное количество проектов реализуется в туристической отрасли. А самые капиталоемкие проекты относятся к сфере транспорта и горнодобывающей отрасли, - сообщила вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Налоговые отчисления в бюджеты разных уровней составят 442 миллиарда рублей.

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