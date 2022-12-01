Главный синоптик мурманского гидрометцентра рассказала, когда в области выпадет снег

Преобладающая температура воздуха в эти дни составит от -3 до -9 градусов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Почти весь ноябрь в Мурманской области наблюдался дефицит снега, что совсем не типично для Заполярья. Северяне ждут снегопадов, чтобы новогоднее настроение пришло скорее, ведь на дворе уже декабрь.

Как рассказали «КП-Мурманск» в мурманском гидрометцентре, белые мухи закружатся в области на выходных.

- Предварительно, хороший снег выпадет 4 декабря, особенно его стоит ждать дневные часы. В этот день будем уже находиться под влиянием циклона с Арктики. Также снег может быть 5-6 декабря, - поделилась начальник мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен.

Преобладающая температура воздуха в эти дни составит от -3 до -9 градусов.

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