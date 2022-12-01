Мурманчанин потребовал с авиакомпании за испорченный чемодан 62 900 рублей

Житель Мурманска подал в суд на авиакомпанию «Смартавиа» после того, как получил испорченный багаж. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Мурманска подал в суд на авиакомпанию «Смартавиа» после того, как получил испорченный багаж. Чемодан без ручки, но с многочисленными царапинами мужчине выдали в июле прошлого года после завершения перелета по маршруту Новосибирск-Москва-Мурманск.

Перед рейсом северянин оформил страхование багажа, заплатив 698 рублей. После того, как чемодан пришел в негодность и эксперты подтвердили, что ремонту он не подлежит, мужчина обратился в авиакомпанию с претензией и потребовал заплатить ему 62900 рублей. Но «Смартавиа» выплатила только 3 тысячи рублей.

- Истец не согласился с таким решением и просил суд взыскать с ответчика 59 900 рублей и расходы по оплате государственной пошлины 1 997 рублей, - отметили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Областной суд во время апелляции отменил решение районного суда, вернув дело на новое рассмотрение. Новым решением иск северянина удовлетворен.

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