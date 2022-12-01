Бастрыкин поручил оперативно завершить расследование гибели рыбака в Баренцевом море

Было возбуждено уголовное дело по факту нарушений правил безопасности движения и эксплуатации судна (ч. 2 ст. 263 УК РФ). Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

6 мая на острове Малый Олений в Баренцевом море нашли тело рыбака и перевернутую лодку. Оказалось, что 57-летний мужчина погиб при столкновении двух судов - сухогруза и лодки, в которой находился.

Северянин оказался в ледяной воде, что и привело к гибели. Было возбуждено уголовное дело по факту нарушений правил безопасности движения и эксплуатации судна (ч. 2 ст. 263 УК РФ).

В конце ноября 2022 года во время личного приема граждан к председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину обратилась дочь погибшего.

- Бастрыкин поручил оперативно завершить расследование и направить уголовное дело для рассмотрения в суд. Поручено подготовить доклад о ходе расследования, - сообщили в пресс-службе СК РФ.

Напомним: в начале ноября в Кандалакшском районе в Мурманской области произошла трагедия. На озере Кирко погиб рыбак, который пошел рыбачить в одиночку и провалился под лед.

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