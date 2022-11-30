В Мурманской области молодым ученым будут платить губернаторскую стипендию

Выплату учредят в 2023 году. Фото: Даниил ОПАРИН

В Мурманской области появится губернаторская стипендия для молодых ученых. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис.

Выплату учредят в 2023 году. Стипендию будут платить ежемесячно по 20 тысяч рублей победителям конкурсного отбора.

- Сейчас самое время для новых идей, инноваций и стремительного развития отечественной науки. Надеюсь, наши научные сотрудники, молодые ученые, доктора и кандидаты наук используют эту возможность, чтобы продвинуть свои разработки в сотрудничестве с промышленными партнерами области, - отметил губернатор в своем Telegram-канале.

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