Из Москвы до Мурманска запустят туристический поезд «К северному сиянию»

Из Москвы в Мурманск будет ходить новый туристический поезд «К северному сиянию».
Фото: Иван МАКЕЕВ
Из Москвы в Мурманск будет ходить новый туристический поезд «К северному сиянию». Маршрут будет также пролегать через Петрозаводск и Вологду. Отправиться в круиз по северным городам можно будет с 3 ноября 2023 года.
- Маршрут поезда разработан, чтобы туристы могли совершить увлекательное путешествие в край северного сияния, - сообщает пресс-служба РЖД.
В состав поезда включены вагоны СВ, купе, вагон со специализированным купе для маломобильных пассажиров.
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