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НовостиОбщество30 ноября 2022 15:06

Из Москвы до Мурманска запустят туристический поезд «К северному сиянию»

Он будет ходить с ноября 2023 года
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Из Москвы в Мурманск будет ходить новый туристический поезд «К северному сиянию».

Из Москвы в Мурманск будет ходить новый туристический поезд «К северному сиянию».

Фото: Иван МАКЕЕВ

Из Москвы в Мурманск будет ходить новый туристический поезд «К северному сиянию». Маршрут будет также пролегать через Петрозаводск и Вологду. Отправиться в круиз по северным городам можно будет с 3 ноября 2023 года.

- Маршрут поезда разработан, чтобы туристы могли совершить увлекательное путешествие в край северного сияния, - сообщает пресс-служба РЖД.

В состав поезда включены вагоны СВ, купе, вагон со специализированным купе для маломобильных пассажиров.

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