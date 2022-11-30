Из Москвы до Мурманска запустят туристический поезд «К северному сиянию»

Из Москвы в Мурманск будет ходить новый туристический поезд «К северному сиянию». Фото: Иван МАКЕЕВ

Из Москвы в Мурманск будет ходить новый туристический поезд «К северному сиянию». Маршрут будет также пролегать через Петрозаводск и Вологду. Отправиться в круиз по северным городам можно будет с 3 ноября 2023 года.

- Маршрут поезда разработан, чтобы туристы могли совершить увлекательное путешествие в край северного сияния, - сообщает пресс-служба РЖД.

В состав поезда включены вагоны СВ, купе, вагон со специализированным купе для маломобильных пассажиров.

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