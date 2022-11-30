Федерация зимнего плавания Мурманской области получила государственную аккредитацию

25 ноября Федерация зимнего плавания Мурманской области прошла государственную аккредитацию по виду спорта «зимнее плавание».
Фото: Олег УКЛАДОВ
25 ноября Федерация зимнего плавания Мурманской области прошла государственную аккредитацию по виду спорта «зимнее плавание».
Как сообщили в Федерации зимнего плавания России, вместе с этим организация получила полномочия региональной спортивной федерации.
- У Заполярья есть большой опыт, основанный на традициях и желании развивать зимнее плавание в регионе. Пожелаем Федерации зимнего плавания Мурманской области больших успехов и достижения новых высот, - отметили в организации.
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