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НовостиСпорт30 ноября 2022 15:11

Федерация зимнего плавания Мурманской области получила государственную аккредитацию

Процедуру соответствия организация прошла 25 ноября
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
25 ноября Федерация зимнего плавания Мурманской области прошла государственную аккредитацию по виду спорта «зимнее плавание».

25 ноября Федерация зимнего плавания Мурманской области прошла государственную аккредитацию по виду спорта «зимнее плавание».

Фото: Олег УКЛАДОВ

25 ноября Федерация зимнего плавания Мурманской области прошла государственную аккредитацию по виду спорта «зимнее плавание».

Как сообщили в Федерации зимнего плавания России, вместе с этим организация получила полномочия региональной спортивной федерации.

- У Заполярья есть большой опыт, основанный на традициях и желании развивать зимнее плавание в регионе. Пожелаем Федерации зимнего плавания Мурманской области больших успехов и достижения новых высот, - отметили в организации.

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